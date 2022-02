Jumbo-Visma opnieuw aan het feest, Martin en Alaphilippe afgetroefd

Het gaat Jumbo-Visma flink voor de wind dit seizoen. In de Omloop Het Nieuwsblad was het raak voor Wout van Aert, een dag later is het al opnieuw feest.

In Frankrijk stond op zondag de Drôme Classic op het programma over zo'n 192 kilometer op een geaccidenteerd parcours. VIngegaard doet het Heel wat toprenners stonden aan de start, uiteindelijk zou het Jonas Vingegaard zijn die de zege zou halen. Guillaume Martin en Benoît Cosnefroy vervolledigden het podium, Julian Alaphilippe werd vijfde. Beste Belg was Floris De Tier op plek 13.