Quick-Step voerde nog wijziging door voor Kuurne-Brussel-Kuurne: Kasper Asgreen is van start gegaan

De Deen moet echter een ploegmaat in de selectie vervangen. Quick-Step Alpha Vinyl heeft besloten om Bert Van Lerberghe niet van start te laten gaan in Kuurne, hoewel dat eerst wel het plan was. Van Lerberghe kampt met maagproblemen.

Niets heel ergs, maar wel genoeg om hem weg te houden van de tweede Vlaamse koers van het seizoen. Kasper Asgreen komt in zijn plaats bij de selectie. Wellicht zetten ze hem bij Quick-Step vooral in om Fabio Jakobsen aan de overwinning te helpen.

Small change of plans for @KuurneBxlKuurne.



Due to some minor stomach problems, @bert_bvl won't be at the start anymore, and will be replaced by 2020 winner @k_asgreen.



Photo: @GettySport pic.twitter.com/evlWnseL0Q