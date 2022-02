Red Bull-helm geeft Van Aert nu ook vleugels op de weg: "Samenwerking recent uitgebreid"

Viel het u ook in de eerste wegkoers van Wout van Aert, die Red Bull-helm? Die kennen we uiteraard al van in de cross, maar nu draagt Van Aert 'm dus ook in het wegwielrennen. Bij Jumbo-Visma maken ze daar geen probleem van.

"Wout heeft al sinds 2018 een sponsordeal met Red Bull. Die samenwerking hebben we recent uitgebreid en verlengd tot eind 2024. Hij zal dit jaar alle wegkoersen afwerken met die helm", verduidelijkt zijn makelaar Jef Van Den Bosch in HLN. "Het nieuws heeft hem blijkbaar vleugels gegeven." ZELFDE HELM MAAR ANDER DESIGN Bij zijn ploeg doen ze er niet moeilijk over. "Wout draagt dezelfde helm als zijn ploegmaats, maar met een ander design. De helm heeft geen directe invloed op zijn prestaties. Trouwens, ook de ploeg heeft al jaren een partnerschap met Red Bull", aldus Head of Performance Mathieu Heijboer. Heijboer gooit nog met bloemetjes naar het bedrijf achter de bekende energiedrank. "Dankzij de steun van Red Bull hebben wij meer ruimte om investeringen te doen, waardoor we nog beter kunnen presteren."