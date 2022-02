Wout van Aert zoekt een dag na zijn overwinning in de Omloop alweer andere terreinen op

Hoe vier je een overwinning in de Omloop? Als je Wout van Aert heet, door een dag later andere terreinen op te zoeken met de fiets. De Kempense bossen, bijvoorbeeld. Stilzitten is niets voor Van Aert, zoveel is wel duidelijk.

Een dag na een overwinning in het wegwielrennen wat losrijden op heel andere terreinen: het is de manier voor Wout van Aert om fun te blijven beleven op de fiets. Door zich met een paar vrienden in de bossen te begeven, werd het een fietstocht die bij momenten op veldrijden leek. Of op mountainbike. Kies zelf maar.

OPENINGSWEEKEND DEEL 2

"Het tweede deel van het openingsweekend", zo omschrijft Wout van Aert het op Strava. Er was overigens een mix van talenten aanwezig, zo verzekert hij. En het feit dat ze niet altijd op asfalt fietsten, betekende niet noodzakelijk dat het een heel erg kort avontuur was.

Van Aert & co legden toch een totale afstand van 100,41 kilometer af, zo blijkt uit de gegevens op Strava. Van Aert hield zich zo toch bijna vier uur bezig. Het was een tocht aan een gemiddelde snelheid van 26,9 kilometer per uur. De maximale snelheid was 46,6 kilometer per uur.