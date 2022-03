Roger De Vlaeminck schat prestaties van Van Aert in: "Met Van der Poel erbij nog gemakkelijker"

Het was in de Omloop Het Nieuwsblad meteen raak voor Wout van Aert. Een logische overwinning volgens Roger De Vlaeminck.

Roger De Vlaeminck zag dat het goed zat bij Wout van Aert. Ook om de Ronde van Vlaanderen te winnen. “Ik geef hem tachtig procent kans”, zegt De Vlaeminck aan Het Nieuwsblad. “Omdat hij momenteel de beste renner van de wereld is.”

De Vlaeminck doet ook een opvallende uitspraak over Mathieu van der Poel. “Met Mathieu erbij zou het voor Wout makkelijker worden. Ik stond ook liever aan de start mét dan zonder Merckx. Die maakte altijd mee koers en ging met de aandacht lopen. Hetzelfde voor Wout met of zonder Mathieu. Wie gaat voor hem het gat dichtrijden? Die van QuickStep niet.”

Al is De Vlaeminck niet te spreken over het feit dat Van Aert bepaalde koersen links laat liggen. “Ik reed vroeger vijftien crossen, twee zesdaagses en won daarna zowat alle Monumenten. Ik was even goed in de Omloop als in de Ronde.”