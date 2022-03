Franse wielrenner veroordeeld en krijgt voorwaardelijke celstraf van vier maanden

Het is na een aanklacht van huiselijk geweld tot een veroordeling gekomen voor de Franse wielrenner Alexandre Geniez, die onlangs nog twee etappes won in de Ronde van Rwanda. Naast de fiets beleeft hij dus veel moeilijkere tijden.

Alexandre Geniez verscheen reeds eerder voor de rechtbank nadat zijn ex-vrouw hem aanklaagde voor huiselijk geweld. Geniez heeft altijd zijn onschuld staande gehouden, maar CentrePresse meldt dat hij desondanks schuldig is bevonden.

STRAFMAAT

Niet alleen dat: ook zijn strafmaat is bekend. De officier van justitie had een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Dat is uiteindelijk vier maanden geworden. Omdat het een onvoorwaardelijke straf is, kan Geniez wel gewoon blijven koersen.

Dat zal op zich al een opluchting zijn voor TotalEnergies, de ploeg waar hij AG2R voor verliet. Geniez is overigens bezig aan zijn laatste jaar als prof. Deze rechtszaak zla hem nog wel een tijd achtervolgen: aan hem om te vermijden dat hij opnieuw met justitie in contact komt.