Geen clash Ganna - Van Aert in het tijdrijden, wel Ganna - Evenepoel

Het is niet Wout van Aert die het straks moet opnemen tegen Filippo Ganna, wel Remco Evenepoel. Die laatste komt immers aan de start van de Tirreno-Adriatico en daar gaat ook Ganna aan meedoen, hoewel dat eerst niet voorzien was.

Oorspronkelijk stond Parijs-Nice op het programma van Filippo Ganna. Wout van Aert heeft de ambitie om de tijdrit in De Koers naar de Zon naar zijn hand te zetten, dan moest hij deze keer dus wel voorbij de wereldkampioen tijdrijden geraken.

Het Laatste Nieuws heeft echter vernomen dat ze bij Ineos Grenadiers een wijziging hebben doorgevoerd: Ganna gaat niet Parijs-Nice, maar Tirreno-Adriatico rijden. Een ferme concurrent minder voor Van Aert, een ferme concurrent erbij voor Remco Evenepoel.

TIRRENO BEGINT MET TIJDRIT

De Tirreno staat reeds van in het begin van het seizoen op de kalender van Evenepoel en begint maandag met een vlakke tijdrit van 13,9 kilometer in en rond Lido di Camaiore. Evenepoel zal dus de strijd moeten aangaan met Ganna als hij kans wil maken op de ritzege en het dragen van de leiderstrui. Het staat nog in ons geheugen gegrift dat Ganna zowel Van Aert als Evenepoel klopte op het WK tijdrijden vorig jaar.