Selecties Strade: Alpecin doet het met andere renners dan titelverdediger, Van Avermaet-Pidcock-Fuglsang starten

Mathieu van der Poel won vorig jaar de Strade Bianche. Die tracht echter in Spanje op training nog sterker te worden, Alpecin-Fenix moet het dit voorjaar voorlopig met andere renners zien te rooien. Nieuwkomer Michael Gogl reed vorig jaar een sterke Strade en een Gianni Vermeersch stelt zelden teleur. Naast die twee starten ook Xandro Meurisse, Stefano Oldani, Robert Stannard, Floris De Tier en Scott Thwaites.

Ook Greg Van Avermaet rijdt opnieuw de Strade Bianche. Bij AG2R Citroën rekenen ze vooral op hem en op de Fransman Benoît Cosnefroy. Zij krijgen de steun van Clément Berthet, Lilian Calmejane, Michael Schär, Andrea Vendrame en Clément Venturini.

Tom Pidcock is de kopman bij Ineos Grenadiers. Ook Israel-Premier Tech, dat hoopt op een goede uitslag voor Jakob Fuglsang of Simon Clarke, en Trek-Segafredo, dat Gianluca Brambilla en Quinn Simmons naar voren schuift, hebben hun selecties bekendgemaakt.

