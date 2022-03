Lotto-Soudal schiet raak in GP Monseré met jonge Arnaud De Lie

Arnaud De Lie heeft de GP Monseré op zijn naam geschreven. De 19-jarige De Lie rondde het ploegwerk van Lotto-Soudal perfect af met een sterke sprint.

Een dag na de Strade Bianche, tijdens Parijs-Nice en één dag voor de Tirreno. Nee, de GP Jean-Pierre Monseré heeft z'n plekje op de kalender niet cadeau gekregen. Desalniettemen stonden er met onder andere Lotto-Soudal, Alpha.Vinyl-Quick.Step en Alpecin-Fenix enkele sterke blokken aan de start.

Al snel kozen zes renners het ruime sop met onder hen drie Belgen:: Thomas Joseph, Robbe Ghys, Robin Orins, Jon Knolle, Robert Scott en Jonas Hvideberg.

Onderweg lagen er vier hellingen op het parcours en ook enkele kasseistroken maar dat het uiteindelijk op een sprint zou uitdraaien, daar twijfelden weinig mensen vooraf aan. Zo had Lotto-Soudal Arnaud De Lie mee, Quick-Step Ethan Vernon en Arkéa Samsic Hugo Hofstetter.

Ludovic Robeet probeerde in de slotkilometers nog het peloton te verrassen maar werd in de slotkilometer gegrepen door Florian Vermeersch die de trein voor Lotto-Soudal op de rails hield. Nadien was het aan Jasper De Buyst die de snelheid de hoogte in joeg voor de jonge Arnaud De Lie.

De Lie regelde de sprint zelf van de kop af, Hofstetter zat nog in het wiel maar kon niet naast de jonge Belg komen. Ook Drie De Bondt plaatste zich nog voor Hofstetter op de tweede plek.