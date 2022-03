De stap vooruit van Kopecky verklaard: "Lotte heeft duidelijke keuzes gemaakt, een beetje zoals Wout van Aert"

Lotte Kopecky heeft nu echt de stap naar de wereldtop gezet. Net als Wout van Aert maakte ze duidelijke keuzes. Energie sparen op bepaalde vlakken om dan op de echte grote afspraken te kunnen uitpakken. Daarin slaagde Kopecky alvast in de Strade.

Een hele lastige koers toch. Kopecky rijdt beter bergop dan ooit tevoren. "We hebben daarin geïnvesteerd", verklaart Kieran de Fauw in HLN. De Fauw is zowel de vriend als de trainer van Kopecky. Ze staat ook een kilo lichter. "Het belangrijkste is dat Lotte geen kracht kwijt is door de spiermassa die is verdwenen. De voorbije weken duwde ze haar beste vermogens ooit. Ze heeft verschillende persoonlijke records gebroken."

Er is dus een enorme progressie gemaakt in vergelijking met de vorige jaren. "Lotte staat gewoon verder. Ze heeft kwalitatief beter getraind. Ze heeft ook duidelijke keuzes gemaakt. Een beetje zoals Wout van Aert deze winter deed." Kopecky schrapte pistetrainingen, want er stonden toch geen grote Wereldbekerwedstrijden op het menu. "Allemaal energie die ze heeft kunnen sparen."

VAAK AAN HET LACHEN

Ze houden er in haar entourage wel rekening mee dat niet alle effecten positief zijn. "Dat haar sprint iets minder kan zijn, is iets wat je incalculeert bij de keuzes die ze maakt." Nu ze bij SD Worx rijdt, vergroten sowieso de kansen op succes. "Ze voelt zich heel goed in haar nieuwe omgeving. Op elke foto die ik deze winter van haar zag, was ze aan het lachen."

"Na de Omloop wist ik dat het goed zat", aldus De Fauw. "Ze reed een goeie koers, maar werd pas 27ste: andere jaren zou ze dat in haar kopje gestoken hebben, nu niet." En kijk: een week later heeft ze de Strade Bianche gewonnen. "Eindelijk heeft Lotte die grote prijs binnen. Ook voor mij is het een opluchting."