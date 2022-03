Evenepoel na tweede plaats in Tirreno: "Kon misschien nog sneller maar heb gevoel dat ik maximale eruit heb gehaald"

Remco Evenepoel gaf alles wat er in de benen zat in de openingstijdrit van de Tirreno-Adriatico. Uiteindelijk was het goed voor de tweede plek.

In een tijdrit tweede worden achter wereldkampioen Filippo Ganna, een schande is dat niet. Dat beseft Remco Evenepoel zelf ook nadat hij op 11 seconden strandde van de Italiaanse hardrijden. "Kon misschien nog wat sneller gaan maar denk wel dat ik het maximale uit de benen heb gehaald", vertelt Evenepoel in het flashinterview na de race.

"Ik weet dat Pogacar ook een goede tijdrit in de benen heeft en ik maximaal maar zo'n 10-15 seconden kon nemen op hem, maar hij had ook geen slechte dag. Heb niet veel voorgift op hem maar ik heb er voor mijn gevoel het maximale uit gehaald."

Geen blauwe leiderstrui dus voor Evenepoel, wel de witte trui. Is die blauwe trui nog een doel? "Dat moeten we dag per dag bekijken. Eerst moet ik wat recupereren en dan zullen we wel zien. Met Mark (Cavendish, red.) gaan we ook proberen om nog etappes te winnen", besluit Evenepoel.