Tweevoudig Colombiaans kampioen (en ex-winnaar Parijs-Nice) zoekt niet meer naar ploeg en zet punt achter carrière

Nadat hij een tijd zocht naar een nieuwe ploeg, is het einde van zijn carrière nu een feit voor tweevoudig Colombiaans kampioen Sergio Henao. Die reed vorig jaar voor Qhubeka, maar die ploeg kon wegens financiële redenen niet verder doen op WorldTour-niveau.

In een gesprek met Antena 2 kondigt de klimmer aan dat hij de fiets aan de haak hangt. Ondanks dat er wel contacten waren met andere ploegen, kwam het niet tot een concreet contractvoorstel. Henao wil niet langer wachten en besluit dus te stoppen met koersen.

DOORBRAAK BIJ SKY

Henao zette zijn talent in de verf door in 2010 de Ronde van Colombia te winnen en twee jaar later reed hij voor het grote Sky. In 2013 hielp hij Sky mee aan de ploegentijdritzege in de Ronde van Italië. Henao werd ook tweemaal Colombiaans kampioen (2017, 2018) en won in 2017 bij Parijs-Nice.

In 2019 en 2020 reed Henao bij UAE, waarna dus nog één jaar volgde bij Qhubeka. Na enkele maanden van onzekerheid richt Henao zich nu op het uitbouwen van een nieuw leven.