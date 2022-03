Bart Wellens blijft bij Intermarché-WG: "Ik moet toegeven dat ik het moeilijk had met vertrek Verstrynge en Wyseure"

Bart Wellens blijft aan de structuur bij Intermarché-Wanty-Gobert werken. Verstrynge en Wyseure gaan naar Alpecin-Fenix en sponsor Tormans hoopt een nieuw project in samenwerking met Quick-Step uit de grond te stampen. Wellens blijft echter waar hij is.

"Ik moet toegeven dat ik het in de bewogen februarimaand moeilijk gehad heb met de aankondiging van het vertrek van Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. We mogen terecht fier zijn op het pad dat we de voorbije twee jaar met al onze jongeren afgelegd hebben en daarom ben ik ervan overtuigd dat een goede scouting en begeleiding de komende jaren de pijlers van ons project moeten blijven", aldus Wellens.

De veldritkampioen van weleer blijft zich dus inzetten voor zijn huidige ploeg. "Ik ben gedreven door het idee dat het cyclocrossteam en World Team binnenkort met een damesteam en Continental development team uitgebreid worden en gemotiveerd om aan deze volgende stap in de ontwikkeling van onze structuur mee te werken."

OOK GROTE PASSIE VOOR WEGWIELRENNEN

Ook bij de wegploeg hoopt Wellens zijn steentje bij te dragen. "Vooraleer we aan het volgende veldritseizoen beginnen, staan er dit voorjaar voor mezelf nog heel wat andere mooie uitdagingen te wachten als ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Ook voor het wegwielrennen is mijn passie groot en dat uit ik net als in het veld in mijn gedetailleerde voorbereidingen."

Als Intermarché-Wanty-Gobert in de klassiekers en rittenkoersen een goede beurt maakt, zou dat dus ook voor Wellens een beloning zijn. "De parcoursen van Dwars door Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Ronde van Romandië, … zitten intussen al in mijn hoofd geprent."