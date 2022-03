Ploegleider van Wout van Aert is duidelijk: "Hij kan mee met de beste klimmers"

Wout van Aert blonk in zijn gele trui bij de start van de vijfde rit in Parijs-Nice. Gemakkelijk wordt het niet om die vast te houden.

Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo Visma, ziet voor vandaag duizenden scenario’s van hoe de etappe kan lopen.

“Er zijn nog altijd héél veel renners die in de running zijn voor het klassement. Het is best wel moeilijk, want we kunnen niet op voorhand alles in detail doorspreken wat er zal gebeuren. Ik verwacht vandaag een zware dag”, zegt Niermann aan Het Nieuwsblad.

“Wout staat aan de leiding, hij kan mee met de beste klimmers. We gaan zien hoe ver hij komt en hoe er gedemarreerd wordt in de finale. Wie straks in het geel staat, Primoz of Wout, maakt me niet zo veel uit.”