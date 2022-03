Poolse ploeg geeft forfait om vluchtelingen te laten vervoeren in bussen en wagens en verwelkomt Oekraïense renners

HRE Mazowsze Serce Polski Team zou van start gaan in de Visit Friesland Elfstedenrace. De volledige ploeg heeft zich echter teruggetrokken uit de eendagskoers. De bussen en de volgwagens van de ploeg zijn naar verschillende plekken in Polen gestuurd, om hiermee vluchtelingen uit Oekraïne te vervoeren die de grens zijn overgestoken. Een prachtig gebaar.

En daar stopt de 'Oekraïne-actie' van HRE Mazowsze niet. Het verwelkomt ook zeven nieuwe renners: allemaal jonge Oekraïners. "We zullen hen voorzien van accomodatie en kansen om hun sportontwikkeling verder te zetten in ons land", klinkt het op sociale media.

Today we welcomed seven young Ukrainian cyclists! 🇺🇦



As a HRE Mazowsze Serce Polski, we will provide them with accomodation, board and opportunities for further sports development in our country.#SlavaUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/wlfACdiLUi