Remco Evenepoel voor moeilijke dag in Tirreno-Adriatico: "Weet wie ik moet volgen"

De vierde etappe van de Tirreno-Adriatico telt maar liefst 202 kilometer, met ook nog eens 3.050 hoogtemeters.

De eerste klimkilometers zitten al vroeg in de etappe, met de Torre Fuscello. In het slot volgen ook 2,5 lokale rondes, met een klim van 3,8 kilometer aan gemiddeld zeven procent.

"Het wordt een belangrijke test en het is de eerste dag om niet te veel tijd te verliezen. Of geen tijd", zegt Evenepoel net voor start.

De richtlijnen zijn duidelijk. "We weten wie ik moet volgen. Ik mag me niet laten vangen bij een uitval. Het wordt grotendeels volgen en dan weet je nooit of er een open kans ligt. We moeten de koers goed proberen te lezen."