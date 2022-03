Wout van Aert verwacht heel moeilijke rit: "We moeten op alles voorbereid zijn"

Wout van Aert startte vandaag in het geel aan de vijfde rit van Parijs-Nice. Al is het maar de vraag of hij die vanavond nog zal dragen.

De etappe van vandaag telt meer dan 3.000 hoogtemeters. “Het is vandaag niet mijn taak om als eerste op kop te rijden. Maar het is wel de bedoeling om zonder al te veel energie te verspelen aan de finish te geraken”, zei Van Aert vlak voor de start.

“Als het echt oorlog wordt onder de klassementsmannen, is het toch aan Primoz Roglic zelf en ga ik mij niet te veel moeien. Als het gewoon een harde koers is, zal ik proberen om hem zo lang mogelijk bij te staan. Ik, Rohan Dennis en Stevie Kruijswijk moeten bij Primoz zijn op de zware klim in de finale en dan zien we wel wat er gebeurt.”

“Ik denk dat het een gevaarlijke rit is, die moeilijk te controleren zal zijn. Ik verwacht veel aanvallen in de finale. We moeten op alles voorbereid zijn. Het is moeilijk om te voorspellen hoe dit zal verlopen.”

Gemakkelijk wordt het niet om het geel te houden. Niet voor Van Aert, maar ook niet voor Roglic. “Primoz moet gewoon op zijn fiets blijven zitten en hopelijk heeft hij goeie benen dit weekend. Voor hem begint nu het zware gedeelte van de koers. Door de voorsprong die we hebben op de andere klassementsmannen is het wel te verwachten dat we bestookt gaan worden.”