"Echte ploegen doen het in een monument": parodie-account Patrick Lefevere neemt vlucht vooruit met hilarische commentaren

Waar mensen zich mee bezighouden? Het is soms niet te geloven. En het is ook anno 2022 opnieuw niet anders.

Zo is er op twitter een parodie-account van Patrick Lefevere, dat stilaan toch wat aan populariteit aan het winnen is.

Ondertussen zijn er al 1349 volgers voor het burner account, die op een overdreven wijze proberen uitspraken te doen die van Patrick Lefevere zouden kunnen komen.

Over de échte ster van de Netflixshow over de koers, over een 1-2-3tje in een koers (kunnen ze het ook in een monument), over Sam Bennett en veel meer ...

real teams do this in an monument 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/n66CUMwFOC — Patrick Lefevere Burner Account (@LefevereBurner) March 6, 2022

Bam the real cycling fan know who the star of this show will be 🤫🥊 https://t.co/rO3OG5rWJr pic.twitter.com/FT7fDeHUG7 — Patrick Lefevere Burner Account (@LefevereBurner) March 6, 2022