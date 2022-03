Greg Van Avermaet denkt dat Mathieu van der Poel al behoorlijk in orde is: "Hij is één van die speciale mannen"

Greg Van Avermaet zal het binnenkort niet enkel tegen Van Aert, maar ook weer tegen Van der Poel moeten opnemen. Het is immers bekendgeraakt dat Mathieu van der Poel sneller dan verwacht zal terugkeren en zeker de Ronde van Vlaanderen gaat rijden.

Greg Van Avermaet sleepte er in de Omloop nog net een podiumplek uit. Om dat ook in andere voorjaarsklassiekers klaar te spelen, zal weer een tikkeltje moeilijker worden, als Van der Poel er daar opnieuw bij is. Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen staan alvast op het programma van de Nederlander.

Bij Van der Poel geloof ik er wel in

Sporza peilde bij Van Avermaet naar wat hij denkt van de comeback van de man van Alpecin-Fenix. "Of Mathieu van der Poel er meteen zal staan? Hij is een van die speciale mannen. Bij een ander zou ik neen zeggen, bij hem geloof ik er wel in."

Van der Poel is na het herstellen van zijn rugproblemen gaan trainen in Spanje. Op Strava staan ook de gegevens van zijn fietstochten. "Ik heb een beetje zijn trainingen gevolgd. Ik denk dat hij redelijk in orde is."