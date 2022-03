Rune Herregodts, ritwinnaar in Ruta del Sol, aan de kant met toxoplasmose: "Leuk is anders"

Rune Herregodts won met de openingsrit in de Ruta del Sol zijn eerste koers in 2022. Toxoplasmose houdt hem nu echter aan de kant. Hoe lang Herregodts precies niet zal kunnen koersen, is momenteel nog moeilijk te bepalen.

Met de Ronde van Drenthe vorig jaar en de openingsetappe in de Ruta del Sol kon gesteld worden dat de 23-jarige Herregodts twee koersen na mekaar had gewonnen. Een kleine maand later heeft de renner van Sport Vlaanderen-Baloise met de andere kant van de medaille kennisgemaakt.

Ik wil mezelf niet overbelasten

"Na Le Samyn van begin maart had ik echt een slecht gevoel. Ik was moe, uitgeput. Medisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat ik toxoplasmose heb", bevestigt Herregodts aan Belga. "Rusten en recupereren is nu de opdracht. Als renner ben je al blij dat er een reden gevonden is voor de mindere vorm, maar leuk is anders. Trainen kan, maar heel licht en ik wil mezelf niet overbelasten."

Koersen is in elk geval niet aan de orde. "Hoe lang ik aan de kant moet blijven, is een open vraag. Het kan zijn dat ik misschien volgende week al beter ben of binnen veertien dagen. Het kan ook zijn dat het een maand duurt vooraleer ik weer honderd procent klaar voor de dienst ben. Nokere Koerse (16 maart) en Cholet (20 maart) stonden op mijn programma maar die koersen zullen allicht te vroeg komen."