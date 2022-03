Alpecin-Fenix: Mathieu van der Poel niet opgenomen in ziekenboeg, Philipsen voldoende hersteld voor Sanremo

Alpecin-Fenix komt met nieuws over de renners in de ziekenboeg, zoals Philipsen. Over Van der Poel wordt met geen woord gerept. Mogelijk een goed teken, al trekken we er beter niet te veel conclusies uit.

Op zijn website geeft Alpecin-Fenix een update over alle renners die recent met een blessure kampten of ziek werden. Van de naam van Mathieu van der Poel in deze lijst geen spoor. Het kan betekenen dat zijn ploeg hem niet langer niet als revaliderend beschouwd. Onlangs werd ook aangekondigd welke wedstrijden in het voorjaar nog op het programma van Van der Poel staan.

© photonews

Tegelijkertijd moet er misschien niet te veel aandacht geschonken worden aan het ontbreken van zijn naam in de lijst. Wie daar wel in voorkomt, is Jasper Philipsen. De sprinter moest door een bronchitis afstappen in Parijs-Nice. Zijn situatie is verbeterd en ook zijn wonden aan zijn linkerheup - opgelopen bij een valpartij - zijn genezen. Philipsen moet dus kunnen deelnemen aan Milaan-Sanremo zaterdag.

Nog twee andere Belgen die vermeld worden, zijn Lionel Taminiaux en Jonas Rickaert. Taminiaux rijdt Milaan-Turijn na hersteld te zijn van een sleutelbeenbreuk. Jonas Rickaert bouwt opnieuw zijn training op na zijn opgave in Parijs-Nice. Ook bij hem werd bronchitis vastgesteld.