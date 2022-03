Analisten diep onder de indruk van Wout van Aert: "Een groot nummer, hij zei dat hij zichzelf verbaasde"

Wout van Aert heeft dit jaar alweer meteen een enorme indruk gemaakt. De analisten rond de tafel van Ruben Van Gucht stonden stil bij het immense werk dat Van Aert leverde in de slotrit van Parijs-Nice.

"Wat ik daar van Wout van Aert gezien heb, is iets enorm", zegt Dirk De Wolf in Extra Time Koers. "Dat gaat Roglič toch ook wel onthouden. Dat was een groot nummer. Als je aan de Col d'Èze stilstaat en je rijdt er dan Quintana af en rijdt nog bijna naar Yates toe, dan zit je in een ijzersterke conditie."

Laurens De Vreese kent die rol van meesterknecht maar al te goed. De manier waarop Van Aert die vervult, is grote klasse. "Het is fenomenaal, je hebt er geen woorden voor. In mijn ogen bestaat er zo maar één", aldus de renner die momenteel zonder ploeg zit.

© photonews

Jan Bakelants had Van Aert een berichtje gestuurd met felicitaties. "Ik heb hem gecomplimenteerd. Hij zei dat hij zichzelf verbaasde." Hendrik Redant wijst op hoe goed het zit tussen de oren. "Voor hetzelfde geld laat hij zich gewoon zakken. Hij is zo sterk, maar hij is ook mentaal in staat om zich volledig op te offeren. Hij bijt er zich in vast en doet dan het werk dat hij geleverd heeft. Dan denk ik: "Hoe sterk ben je dan ook mentaal?!""