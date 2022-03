Primož Roglič kan terugblikken op een meer dan geslaagde test met het oog op de Tour de France

Nu al even testen met het oog op de Tour de France, is dat niet wat vroeg? Voor Primož Roglič alvast niet. Die deed voor een specifieke reden mee aan de GP de Denain.

Namelijk omdat er daar over de kasseien gevlamd moet worden. Het was dus een prima repeititie voor de kasseienrit die er in de Tour gaat aankomen. "Het was een speciale en moeilijke dag, maar het ging goed", is Roglič tevreden. "Het is totaal iets anders om op kasseien te rijden. Ik heb dingen geleerd waar ik niet aan gewend was, zoals de nervositeit voorafgaand aan de kasseistroken."

De tevredenheid van Roglič is meer dan op zijn plaats. De Sloveen maakte een prima indruk op de kasseien en was zelfs tot in de absolute slotkilometers mee vooraan in de kopgroep. Zonder twijfel heeft de winnaar van Parijs-Nice veel opgestoken over het rijden over kasseien. "Positionering is heel belangrijk en dat maakt het ook gevaarlijk."

De GP de Denain draaide wel uit op een groepssprint. Roglič kwam vlak achter het peloton als 36ste over de streep. "Ik ben niet ontevreden over het uiteindelijke resultaat, omdat dat niet het ultieme doel van vandaag was."