Sprintbelofte Intermarché-Wanty-Gobert rijdt eerste Monument: "Duidelijk dat Wout van Aert in goede vorm verkeert"

Zelfs al ben je nog een jonge belofte in het peloton, dan heb je ook al wel door hoe goed Wout van Aert is. Benieuwd of dat ook tot uiting komt in het eerste Monument van het jaar.

Dat zal meteen ook de eerste keer worden dat Biniam Girmay, die in Parijs-Nice drie keer naar een top tien spurtte, in zo'n grote koers van start gaat. "Voor mij is het de eerste keer dat ik een Monument ga rijden. Ik ben nog aan het leren en ga meedoen om ervaring op te doen."

PARIJS-NICE GEREDEN

Er is in aanloop naar Milaan-Sanremo veel te doen rond de topvorm bij Van Aert en Pogačar. Hoe kijkt een jonge renner als Girmay daar naar? "Ik heb enkel nog maar met Wout van Aert in dezelfde koers gereden, zopas in Parijs-Nice. Het is duidelijk dat Wout van Aert in goede vorm verkeert."

De debutant weet dat de bijna 300 kilometer lange koers bij iedereen wel in den benen zal kruipen. "Milaan-Sanremo is wel de koers met de langste afstand. Ik zet Wout van Aert toch op 1 bij de favorieten."