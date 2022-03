De Cauwer over eventuele kansen van Van der Poel: "In principe kan het niet dat Mathieu meedoet om te winnen"

Het nieuws dat Van der Poel zou meedoen aan Milaan-Sanremo, slaat in als een bom. José De Cauwer ziet hem zeker een impact uitoefenen op de koers, al zou een zege van Van der Poel wel heel straf zijn.

De Cauwer geeft Van der Poel één ster. "In principe kan het niet dat Mathieu meedoet om te winnen", zegt de voormalige bondscoach bij Sporza. "We mogen daar ook niet van uitgaan. Maar zeggen dat Van der Poel helemaal geen rol van betekenis zal spelen en na 200 kilometer zal afstappen, zou ik ook niet doen. Van der Poel zal supergretig zijn. De 1e koers na een blessure is vaak beter dan de 2e of de 3e koers."

Hoe zouden Van Aert en Pogacar hier naar kijken? "Het zijn toppers, zij doen niet in hun broek door Mathieu van der Poel. Van Aert en Pogacar zullen ergens zelfs blij zijn dat Van der Poel erbij is. Ze weten dat het zijn eerste koers is en dat ze niet rijden tegen de Van der Poel in topvorm. Als ze na een afwezigheid van 3 maanden nu al bang zijn voor Van der Poel, dan hebben ze een probleem voor de komende maanden."

Wat als Van der Poel straks als eerste over de streep komt op de Via Roma? "Dan zou ik uiteraard verrast zijn. Hij heeft niet de winter gekend die hij normaal zou hebben gekend. Van der Poel heeft een achterstand. Maar het is en blijft Mathieu van der Poel."