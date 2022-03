EF-renner gaat tot aan Oekraïense grens rijden om geld in te zamelen: "Conflicten zijn slechts fietsrit ver weg"

Sinds de inval door Rusland is de oorlog losgebarsten aan de Oekraïense grens. Een renner van EF zal daar ook opduiken om de Oekraïners een hart onder de riem te steken.

In ons land hadden we pas nog de actie 'Oekraïne 12-12', ook Lachlan Morton wordt door de oorlog niet onberoerd geraakt. De Australiër zit niet verlegen om een stunt. Vorig jaar legde Morton het volledige Tour-parcours en alle verplaatsingen af op sandalen. Zaterdag vertrekt Morton in München voor een fietstocht van 1063 kilometer tot aan de Oekraïense grens.

10 000 DOLLAR OM VLUCHTELINGEN TE HELPEN

Het was een gesprek op stage in Spanje met Bahrein-renner Padun, een Oekraïner, dat het nieuws over de oorlog echt deed binnenkomen bij Morton. Vrienden en familie van Padun verkeren nu in oorlogsgebied. De missie bestaat eruit om geld in te zamelen voor het GlobalGiving's Ukraine Crisis Relief Fund. Morton mikt op een bedrag van 50 0000 dollar. EF, Cannondale en Rapha zijn bereid om er dan 100 000 dollar van te maken.

Met dat geld kunnen Oekraïense vluchtelingen dan geholpen worden. "Ik ben geen heel poltiek persoon. Ik ben daar geen expert in. Mijn idee is om te benadrukken dat de oorlog geen ver-van-mijn-bedshow is", verduidelijkt Morton. "Conflicten zijn slechts een fietsrit ver weg, over de hele wereld. Dat is de intentie die erachter schuilt."