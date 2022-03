Tom Boonen hoopt op nog een prijs voor Gilbert, maar is duidelijk: "Ik zou het niet gedaan hebben"

Philippe Gilbert won al vier verschillende monumenten en krijgt in Milaan - San Remo een laatste kans om zijn kwintet te vervolledigen.

"Ik gun het hem wel dat hij dit seizoen nog eens zijn handen in de lucht kan steken, het maakt niet uit waar", aldus Tom Boonen in zijn analyse in Het Laatste Nieuws.

Niet gedaan

"Voor Milaan - San Remo geef ik hem 0.5% kans", is de gewezen winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet meteen vol vertrouwen.

"Wat Gilbert nu doet? Ik zou het niet gedaan hebben. Ik geloof dat het mooier is om te stoppen op een moment dat je nog echt meedoet."