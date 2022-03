Frans Claes wil knallen als vanouds in iconische Cape Epic: "Als we in top tien belanden, mogen we tevreden zijn"

De Cape Epic, de iconische rittenkoers uit het mountainbike, kondigt zich weer aan. Met Frans Claes is er al minstens één Belg die erop gebrand is om te schitteren.

De start van de Cape Epic vindt op deze zondag 20 maart plaats, met de traditionele proloog. "De proloog op zich is geen doel dit jaar. We hebben meer te winnen door een degelijk tempo te rijden de eerste dagen en dan onze kans te gaan in een van de volgende etappes."

KANSEN VOOR UNDERDOGS

We, dat zijn Frans Claes en de Oostenrijker Manuel Pliem. Zij rijden de Cape Epic samen. "Ik hoop dat de sterke teams elkaar de das omdoen door elkaar in de vernieling te rijden. Dan komen er ongetwijfeld kansen voor underdogs zoals wij. Ik voorspel dat - vooral tegen het einde van de week – veel teams te enthousiast van start zijn gegaan en daar dan de tol voor zullen betalen."

Claes deinst er niet voor terug om vooraf een specifieke doelstelling uit te spreken. "Als we uiteindelijk in de top tien belanden, dan mogen we meer dan tevreden zijn", besluit de Leuvenaar.