Marc Hirschi weet weer wat winnen is: Zwitser schiet meteen raak in eerste race van 2022

De Zwitser Marc Hirschi heeft de tweede editie van de Per Sempre Alfredo-klassieker gewonnen in Italië.

Als een komeet stormde Hirschi in 2020 naar boven. Twee jaar na zijn wereldtitel bij de beloften wn hij een etappe in de Ronde van Frankrijk én schreef hij de Waalse Pijl op zijn naam na een sterke eindpunch op de Muur van Huy.

Daarna verbrak hij zijn contract bij Sunweb, trok hij naar UAE maar ook daar ging het niet van een leien dakje. Het werd in 2021 een rij anoniem seizoen voor Hirschi terwijl de ploeg veel van hem verwachtte.

In 2022 is het wel meteen raak voor de nog altijd maar 23-jarige Hirschi. In de Trofeo Per Sempre Alfredo kwam hij solo als winnaar over de streep na een heuvelachtige finale. Drie seconden later werd Dion Smith derde, net voor onze landgenoot Rémy Mertz. Ook Cian Uijtdebroeks eindigde in de top tien, hij werd zevende.