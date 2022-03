Wereldkampioene Balsamo is sterkste in WorldTour-koers in eigen land

Jelle Heyman

Vandaag 16:30







Foto: © photonews

Gisteren waren de mannen aan de beurt in Milaan-San Remo, vandaag stond voor de vrouwen de 47e Trofeo Alfredo Binda op het programma, een tocht van 142 kilometer op WorldTour-niveau. De klassieke rensters waren niet aanwezig op het heuvelachtige parcours in Noord-Italië. Voor de Italiaanse rensters was het wel een belangrijke race. Van de Lage Landen was het vooral letten op de Nederlandse Chantal Van Den Broek-Blaak. Dat het voor de Itailaanse rensters een belangrijke race was, liet zich merken in de uitslag. De kopgroep bestond uit drie Italiaanse dames en dan de Nederlandse Chantal Van Den Broek Blaak. Uiteindelijk slaagde wereldkampioene Elisa Balsamo erin om de sprint te winnen, voor Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin.



