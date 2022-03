Belg Wout Alleman levert straffe prestatie en haalt top 3 in koninginnenrit Cape Epic: "Ik ben erg tevreden"

Om de top 3 te halen in de koninginnenrit in de Cape Epic moet je van straffe huize zijn. Wout Alleman is dat, zoveel is duidelijk. (Foto: Magic of a Camera).

Op de tweede dag van de Cape Epic kregen de renners meteen de koninginnenrit voorgeschoteld: een helse tocht van 92 kilometer met maar liefst 2850 hoogtemeters. Wout Alleman en zijn partner Fabian Rabensteiner kwamen knap als derde team over de meet. "Ik ben erg tevreden", reageert Alleman. "In het begin verloren we wat tijd want Fabian voelde zich niet zo goed. Halverwege de etappe was dan er een erg steile klim waardoor je niet veel snelheid had en je de warmte extra hard aanvoelde." GOED OMGEGAAN MET HITTE Alleman bleek er toch wel goed tegen te kunnen. "Gelukkig had ik er niet teveel last van en is het dan een kwestie van genoeg eten en drinken. Ik kijk al uit naar morgen."