UPDATE: toestand van Sonny Colbrelli is stabiel nadat hij eerder bewustzijn verloor na eerste rit in Catalonië

Sonny Colbrelli had in Sant Feliu de Guíxols nog alles gegeven tijdens de sprint op de lastige aankomststrook en was als tweede over de meet gekomen, na winnaar Michael Matthews. Dat had van Colbrelli wel erg veel vereist, bleek voorbij de streep.

Al snel bereikte ook commentatoren het bericht over een Colbrelli die ineen gestuikt zou zijn en medische bijstand nodig had. Het lichaam van de renner werd afgeschermd, maar volgens verschillende Italiaanse media heeft hij een hartmassage gehad.

Inmiddels is Sonny Colbrelli afgevoerd naar het ziekenhuis. We duimen alvast dat het goedkomt met de man die vorig jaar nog Parijs-Roubaix won.

🏥 Following the sprint on Stage 1 of @VoltaCatalunya, @sonnycolbrelli fell unconscious. He underwent further medical assistance, and he was in stable condition upon being taken into an ambulance to Hospital Universitari de Girona to investigate his condition further.



