Duidelijkheid over Colbrelli: Renner had af te rekenen met hartritmestoornissen

Bahrain-Victorious kwam dinsdagmiddag met nieuwe gegevens over de toestand van Sonny Colbrelli.

De Italiaanse renner zakte na de finish van de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar en moest gereanimeerd worden.

"Sonny leed aan een onstabiele hartritmestoornis waarvoor defibrillatie nodig was", bevestigt de ploeg in een persbericht. "De oorzaak moet nog worden vastgesteld en Colbrelli zal woensdag verdere tests ondergaan in het Universitair Ziekenhuis van Girona."

"Het team wil Borja Saenz de Cos, verpleegkundige bij Sistema d'Emergencies Mediques (Catalaanse Emergency Service), bedanken voor zijn snelle hulp bij de finish maandag en voor het ondersteunen van onze medische staf bij het beheer van het incident. De klinische situatie van Sonny Colbrelli is goed en we wensen hem een ??spoedig herstel.”

Colbrelli liet zelf weten dat hij zich niets kan herinneren van wat er gebeurd is.