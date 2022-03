Ook Team DSM met veel snelle mannen naar Brugge-De Panne

Team DSM komt met een herstelde Cees Bol aan de start van de Minerva Classic Brugge-De Panne.

Ook Joris Nieuwenhuis, de Duitsers Leon Heinschke, Florian Stork en Niklas Märkl, de Australiër Sam Welsford en de Italiaan Alberto Dainese zijn er bij.

"De Minerva Brugge-De Panne is een wedstrijd die je moeilijk kan voorspellen. Het kan er steevast alle kanten op. De wind is er een steeds een bepalende factor. De wind zal uitmaken of we een groepssprint krijgen dan wel een spurt met een klein groepje”, vertelt sportdirecteur Roy Curvers.

“Het is afwachten hoe Cees Bol deze eerste koers na zijn ziekte zal verteren. Voor Nokere was hij nog veel te zwak. De Bredene-Koksijde Classic moet je ook niet rijden als je jezelf niet echt fit voelt. Ziek koersen is immers niet aan de orde."

Veel snelle mannen dus bij DSM, maar ook een ander scenario kunnen ze afmaken. “Het doel is om verder te bouwen op de progressie die we verwezenlijkten met onder andere een 4e plaats in de Bredene-Koksijde Classic van afgelopen vrijdag met Sam Welsford. We tankten daar vertrouwen en hopen de ingeslagen weg verder te kunnen zetten. Er komt nu een pak belangrijke eendagskoersen aanwaaien. Vrijdag is er al de E3 Harelbeke en zondag Gent-Wevelgem."