Uitspraak over passieve houding in Milaan - San Remo blijft beroeren: "Een beetje dunnetjes"

"Onze Jos van Emden heeft 250 kilometer alleen op kop van het peloton gereden", was Richard Plugge boos na Milaan San - Remo. "Wil je winnen of waar rij je eigenlijk voor?", had hij kritiek op de tegenpartijen.

Richard Plugge was streng, met name voor Alpecin - Fenix. Zij hadden volgens Plugge vroeger een mannetje mee op kop hebben gezet. Dunnetjes "Een team doet dat maar als het echt nodig is en het was niet nodig, want het gat met de vroege vlucht is dichtgereden", aldus Tom Boonen in Wuyts & Boonen. Daarin bijgestaan door Michel Wuyts: "Het was een beetje dunnetjes van een schrander man als Richard Plugge, die uitspraak."