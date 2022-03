Cian Uijtdebroeks pakt nieuwe top 10-plaats in Italië: "Super blij en kijk al uit naar de etappe van morgen"

Om Cian Uijtdebroeks nu al een groeibriljant te noemen is al een understatement. De 19-jarige Belg van Bora gooit bij zijn eerste koersen bij de profs meteen hoge ogen.

Afgelopen weekend werd Uijtdebroeks 7e in de eendagskoers Per Sempre Alfredo, op 4 seconden van winnaar Marc Hirschi. De 19-jarige youngster bleef in Italië om de Internationale Week Coppi e Bartali te rijden, waar hij het ook subliem doet.

Gisteren eindigde hij op plaats 18 in de groep der favorieten en vandaag werd hij achtste waardoor hij op amper 20 seconden staat van leider Dunbar in het algemene klassement. "Ik ben enorm blij met hoe ik hier aan het rijden ben, samen met de grote namen in het peloton. Ik heb enkele aanvallen van Van der Poel gevolgd en had nog wat energie over toen we gegrepen werden", doet UIjtdebroeks het relaas van de dag.

"Op het einde kreeg ik het toch wat lastig aangezien ik al wat energie gestoken had in het volgen van Van der Poel maar toch kon ik volhouden in de eerste groep en achtste eindigen. Ik kijk al uit naar morgen", glundert hij.

Donderdag staat de koninginnerit op het menu in en rond San Marino. De renners krijgen bijne geenenkele vlakke kilometer voor de kiezen.