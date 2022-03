Intermarché mikt op Thijssen en Peak voor Minerva Classic Brugge-De Panne

Intermarché-Wanty Gobert rekent vandaag in de Minerva Classic Brugge-De Panne op twee sprinters om de dag te kleuren.

De selectie van de Belgische wielerformatie bestaat uit Barnabas Peak, Gerben Thijssen, Biniam Girmay, Aimé De Gendt, Kevin Van Melsen, Adrien Petit en Julius Johansen.

“Komt het tot een sprint dan kunnen wij Gerben Thijssen en Barnabas Peak een beschermde rol geven. Thijssen werd 4e in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en 5e in de Bredene-Koksijde Classic. Peak moest in de Profronde van Drenthe enkel Dries Van Gestel voor laten gaan. Adrien Petit slaagde er in Denain in een knappe derde plaats weg te kapen, dit ook na een groepssprint. We gaan de aangekondigde massaspurt dus graag aan”, vertelt sportdirecteur Steven De Neef.

“Ik ben fier dat ik de voorbije weken een rol in de resultaten van het team heb kunnen spelen door in de finale agressief te koersen. In Nokere Koerse en de Bredene-Koksijde Classic hielp dat Gerben Thijssen met het oog op een sprint, terwijl ik in de Profronde van Drenthe voor de overwinning kon koersen. Ook in De Panne hoop ik op een selectieve wedstrijd, want een sprint met een compact peloton is wat ons het best ligt”, vult de Hongaarse sprinter Peak aan.

“Mijn uitstekende prestaties hebben een positieve invloed op mijn mentale fitheid en ik ben dan ook erg gemotiveerd om mijn werk in dienst van de ploeg goed te doen. Ik voel me goed aan de zijde van Gerben Thijssen, ik ben ervan overtuigd dat hij ons dit seizoen nog vaak met goede resultaten zal belonen. Daarnaast kijk ik er ook naar uit om opnieuw in het gezelschap van Biniam Girmay te vertoeven. Hij is altijd zo vrolijk en nederig en bezit naast zijn groot talent een formidabele persoonlijkheid.”