Lefevere mikt op wereldkampioene voor damesploeg

Dinsdag maakte Patrick Lefevere bekend dat QuickStep-Alpha Vinyl vanaf vandaag met een damesploeg in actie komt.

De bedoeling is dat de vrouwenploeg voor volgend jaar enkele toppers binnenhaalt. Ideeën heeft Lefevere al genoeg.

Ook de naam van de Britse Zoe Bäckstedt, wereldkampioene op de weg en in het veld bij de junioren en Europees kampioene op de piste valt.

“We hebben met haar gesproken. Vooral de cross en de weg wil ze blijven combineren. We moeten zien of we er onderling uit geraken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.