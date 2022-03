Stuyven mengt zich in sprintdebatten in De Panne en wordt negende: "Had liever wat meer koers gehad"

De Minerva Classic Brugge-De Panne kan uitdraaien op een heus waaierspektakel. Of het kan, zoals vandaag, een relatief vlakke eendagskoers worden met een massasprint op het einde.

Bij Trek-Segafredo hadden ze de snelste man van het team Mads Pedersen niet bij en hoopten ze ongetwijfeld op een wat lastigere koers. Uiteindelijk moest Jasper Stuyven sprinten voor een ereplaats. De winnaar van Milaan-San Remo van 2021 werd 9e.

"Het was een vreemde dag", opent Stuyven na afloop van de wedstrijd. "Het was een makkelijk eerste gedeelte van de dag maar met een gevaarlijke finale. Er was enorm veel stress in het peloton waardoor het mentaal lastiger was dan fysiek", klinkt het.

Stuyven moest vorig weekend door ziekte verstek geven voor Milaan-San Remo en wil nog conditie op doen voor het echte Vlaamse werk dat later nog komt. "Het was goed om opnieuw in het peloton te zitten en te kunnen racen. Maar ik had toch gehoopt op wat meer waaiers of toch wat meer koers dan nu in de eerste wedstrijduren. Spijtig genoeg kan je op bestelling geen wind krijgen", besluit hij.