Van der Poel maakt zich geen zorgen nadat hij moet lossen in Italië: "Ideaal om wat hardheid te winnen"

In Milaan-San Remo tekende het fenomeen Mathieu Van der Poel opnieuw present door zonder koersdagen in 2022 meteen podium te rijden.

In de Settimana Internationale Coppi e Bartali moest Van der Poel woensdag de rol lossen in de slotronde nadat hij eerder vol in de aanval trok. Een typische Van der Poel-move wel, de finale vroeg inzetten. En daar zat ook deze keer een duidelijk idee achter.

"Ik mis nog wat hardheid voor de Vlaamse klassiekers", vertelt Van der Poel bij Het Nieuwsblad. "Ik wil hier wel graag een rit winnen maar het doel ligt anders. Daarom ben ik heel vroeg beginnen koersen, om hardheid te winnen. Want dat zal ik later nog nodig hebben", klinkt het.