Teuns deelde kamer met Colbrelli: "Onbehaaglijk gevoel" en "Niet slim van Sonny"

Dylan Teuns deelde tijdens de Ronde van Catalonië de kamer met Colbrelli en dat heeft uiteraard heel wat losgemaakt bij hem.

Colbrelli vertelde Teuns dat hij de eerste rit van Parijs-Nice had uitgereden met koorts. "Niet slim van Sonny. Ziek zijnde koersen, is nooit goed”, aldus Dylan Teuns in Het Nieuwsblad.

Haar op armen recht

De renner was toch wel van zijn melk toen hij het nieuws hoorde van Colbrelli: "Het haar op mijn armen stond onmiddellijk recht, gelukkig kregen we snel geruststellend nieuws."

"Eenmaal op de kamer bekroop me weer een onbehaaglijk gevoel toen ik dat tweede, lege bed zag staan. Mijn gedachten waren meteen weer bij hem."