Wereldkampioene wint erg verrassend: "Was aan het werken voor ploegmate, maar in laatste kilometer ..."

In de Exterioo Classic Brugge-De Panne was Elisa Balsamo niet voor het eerst dit seizoen aan het feest. De zege kwam voor haar wel als een grote verrassing.

De Exterioo Classic Brugge-De Panne werd een prooi voor Balsamo, die in de sprint Wiebes en Bastianelli wist te kloppen.

"Ik was eigenlijk aan het werken voor ploegmate Chloe Hosking, maar ze raakte betrokken in een valpartij en dus liet ze me in de laatste kilometer weten dat ik moest sprinten", aldus Balsamo bij Sporza.

Verrassing

"Het was dus een grote verrassing voor mij om te winnen, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Het was moeilijk positie zoeken en plots kon ik eruit komen."

"Mijn ouders zijn hier, dat is heel leuk. Het is leuk dat ze dit konden zien en me konden zien winnen. Ze houden heel veel van de koers."