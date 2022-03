Lefevere bij 20 jaar Quick-Step: "Dat zal niet op mijn graf staan" en "Fenomeen als Pogacar niet hoopgevend, maar ..."

In het KOERS Museum in Roeselare gaat vanaf zaterdag een tentoonstelling van start over 20 jaar Quick-Step in het peloton.

"Ons geheim? Samenhorigheid en mijn geloof in de ploeg. Iedereen vraagt wat The Wolfpack betekent, maar sommige geheimen kun je niet onthullen. Het is een pact dat natuurlijk gegroeid is", aldus Patrick Lefevere tegen Sporza. Niet opgeven Het enige manco op de rijkgevulde erelijst lijkt een overwinning in de Tour de France: "Men zegt dat, ja. Maar ik zeg altijd: er zal niet op mijn graf staan dat ik de Tour niet gewonnen heb." "Ik lig er niet wakker van. We hopen dat het gebeurt, maar je kunt zoiets niet kopen. Een fenomeen als Pogacar werkt niet hoopgevend, maar ze dachten destijds dat Ullrich ook zeven keer de Tour zou winnen. We geven niet op."