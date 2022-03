Mathieu van der Poel ziet straffe onderneming stranden in slotkilometers en maakt het dan maar af in de sprint!

Mathieu van der Poel is opnieuw een straffe onderneming rijker. Na een aanval nog winnen in de sprint: geen probleem voor Van der Poel.

Dat weten ze nu ook in de Coppi e Bartali. Mathieu van der Poel was de blikvanger bij uitstek in de rit van en naar Montecatini. Op zoek naar nog meer hardheid wilde die zich niet zomaar neerleggen bij de aangekondigde massasprint. Van der Poel knalde de kloof op zes leiders in geen tijd dicht en bleef ook nadien aan de boom schudden.

Wirtgen, Garosio en Rivi klampten nog wel even aan, maar op de laatste helling van de dag was Van der Poel er dan alleen vandoor. Het was dan al een straf nummer. Dat betekende echter niet dat de Nederlander gewonnen spel had, want het peloton was aan het jagen. Op zes kilometer van de finish werd de man van Alpecin-Fenix dan toch teruggegrepen.

GENOEG IN DE TANK BIJ VDP

Conci (Lotto) en Schmid (Quick-Step) begonnen nog aan een late koppeltijdrit. Onder de rode vod hadden ze nog enkele honderden meters. Ze werden nog opgerold door een uitgedund peloton en wie won de sprint van dat peloton? Jawel, Mathieu van der Poel! Die had ergens toch nog wat in de tank zitten om in de spurt naar de zege te snellen.