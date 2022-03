Patrick Lefevere lacht: "Ik lees dat graag over Van Aert en Van der Poel"

Het zijn drukke tijden in Vlaanderen wat het wielrennen betreft. Ook voor QuickStep-Alpha Vinyl het moment om te schitteren.

Patrick Lefevere hoort ook wel dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel alle prijzen onder elkaar zullen verdelen. Maar als twee honden vechten voor een been...

“Ja, Wout is de grote favoriet voor De Ronde en Parijs-Roubaix. Maar de grote favoriet wint niet altijd; op het WK in Leuven kon Van Aert niet verliezen, en toch verliep de race niet zoals iedereen had verwacht”, zegt Lefevere lachend aan L’Equipe.

Lefevere houdt wel van die rol van underdog voor zijn ploeg. “Ik lees of hoor graag in de media dat ze niet weten hoe Van Aert en Van der Poel kunnen verliezen. Het zijn echte kampioenen, ik twijfel niet aan hun kwaliteiten, maar ze zijn niet de enigen die kunnen winnen. Ze moeten eerst langs de concurrentie, om te beginnen met QuickStep-Alpha Vinyl.”