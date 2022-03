📷 Nu al hét beeld van de koersweek: Vlaamse slagers die supporteren voor Wout van Aert

Er komt nog een ferme koersbrok aan, maar hét beeld van de week is al gekend. Wout van Aert kon tijdens de E3 ook op de steun van enkele slagers rekenen.

Fotografen Ashley Gruber en Kristof Ramon hadden vrijdag allebei postgevat aan Slagerij Vandewalle in Kluisbergen. Daar had Ramon vorig jaar al eens een mooie foto genomen. De missie van dit jaar: Wout van Aert vastleggen op beeld.

En of dat gelukt is! Zowel het resultaat bij Gruber als bij Ramon mag gezien worden. Ze nemen nog net Wout van Aert op in hun beeld, terwijl verschillende slagers buiten op de stoep staan om de wielerhelden aan te moedigen. In de eerste plaats de Belgische kampioen dan.

Op Instagram vertellen de twee fotografen ook welke gedachtengang er juist schuil gaat achter hun foto's. Absoluut interessant om eens door te nemen. Het belangrijkste van al: het zijn twee prachtige kiekjes.