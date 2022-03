Belg behaalt prachtige ritzege in de Cape Epic: "Dit had ik zeker niet verwacht"

Een Belgische triomf zowaar in de Cape Epic. De voorlaatste etappe in de rittenkoers uit het mountainbike werd gewonnen door een landgenoot. (Foto: Magic of a Camera)

Het was Wout Alleman die aan de zijde van zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Reinsteiner naar de overwinning knalde in de zesde etappe. Eén van de mooiste zeges in de carrière van Alleman. "Dit had ik zeker niet verwacht. De hele week was tot nu toe nog niet zo goed, ver van onze verwachtingen. Dat we aan het einde van week toch nog een etappe kunnen winnen, maakt me superblij."

MAAGPROBLEMEN

Het is niet evident om het einde van de Cape Epic te halen, want net als in het wegwielrennen zijn daar heel wat zieken. "Dat klopt. Ik heb serieus afgezien, want ik had maagproblemen. Maar dit was het allemaal waard", kan niets het humeur van de ritwinnaar verbrodden.

De Cape Epic eindigt zondag in Val De Vie in de Westkaap van Zuid-Afrika. Nog een laatste kans dus voor Alleman om er nog eens tegenaan te knallen.