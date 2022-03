Ook Quick-Step kan met een één-tweetje uitpakken: "Altijd speciaal om op deze manier te winnen"

Bij Quick-Step zijn ze hun 'mojo' nog niet helemaal kwijt. Ze pakten ook uit met een één-tweetje, net zoals Jumbo-Visma deed in de E3. Quick-Step deed het in de slotrit van de Coppi e Bartali.

Het was Josef Černý die de laatste etappe van de rittenkoers op zijn naam schreef. De Tsjech kwam arm in arm over de streep met Rémi Cavagna. "Het is altijd speciaal om op deze manier te winnen. Ik kon een mooie kloof uitbouwen. In de slotkilometers kwam Rémi bij mij", legde de ritwinnaar uit hoe het in zijn werk ging.

Aan de aankomst voltrok zich dan ook een speciaal moment voor hen beiden: Cavagna had er vrede mee dat Černý de etappe won. "Het is altijd tof om de vreugde te kunnen delen met een ploegmaat. Het is mijn eerste overwinning van het seizoen en ik zou er graag nog een paar aan toevoegen."

Hoe moeilijk Quick-Step Alpha Vinyl het ook heeft in de klassiekers, in de Coppi e Bartali kwam het wel prima voor de dag, met ritzeges voor Vernon en Černý. "We hebben de spirit van de Wolfpack in alle ritten getoond."