Sven Nys geeft fietsles aan 120 kinderen: "Hier haal je heel veel voldoening uit"

Sven Nys is al even op fietspensioen maar zijn fiets heeft hij nog lang niet aan de haak gehangen. Zaterdag gaf de voormalige wereldkampioen veldrijden fietsles aan 120 kinderen.

In de Vlamstraat in Haaltert verzamelden kinderen van 6 tot 14 jaar om fiets- en veldrijdles van Sven Nys te krijgen. "Het is fantastisch om kinderen in aanraking te laten komen met de fiets en de passie ervoor. In het kader van 'Haaltert: dorp van de Ronde' hebben we de academy vorm gegeven", klinkt het bij Nys voor de micro van AtomTV.

Nadat Nys op de fiets een voorbeeld was voor vele jonge wielertalenten, zorgt hij er dus na zijn carrière ook voor dat kinderen geïnspireerd blijven. "Je krijgt er enorm veel van terug. Als je 's avonds naar huis gaat, heb je er heel veel voldoening uit gehaald. Bij elke leeftijd horen andere oefening maar het is heel boeiend hoe snel ze dat oppikken eens je het voordoet"