Weer raak voor Quick.Step-Alpha Vinyl: Bagioli snelste in Catalonië, Higuita eindwinnaar

In de Ronde van Catalonië heeft Alpha Vinyl-Quick.Step opnieuw raak geschoten. In de slotetappe was de Italiaan Andrea Bagioli de snelste van een elitegroepje

Na een reeds lastige week werden de renners in de Ronde van Catalonië niet gespaard in de laatste etappe met zoals elk jaar plaatselijke rondes in en rond Barcelona.

Bij het ingaan van de laatste ronde had vluchter Santiago Buitrago van Bahrain nog een handvol seconden voorsprong maar op de laatste helling van de dag ontplofte het peloton. Na een spervuur van aanvallen ging een groepje van 5 renners over de top onder leiding van het UAE-duo Ayuso-Almeida.

In de afdaling kwamen er echter meer renners terug en was het snel duidelijk dat leider Higuita niet meer in gevaar zou komen. In een razendsnelle sprint timede Andrea Bagioli zijn punch het beste om voor Alpha Vinyl-Quick.Step na Ethan Vernon de tweede ritzege in Catalonië te boeken, voor Valter en Barcélo.